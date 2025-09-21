廃線となった京都の鉄道の高架跡に、列車を活用したレストランがオープンし、多くの鉄道ファンらでにぎわっています。ＪＲ梅小路京都西駅構内の廃線跡にオープンしたのは、列車レストラン「FUTURE TRAIN」です。この列車レストランは、未来をコンセプトにピンク色でまとめられていて、先頭車両には「特急サンダーバード」が使用され、車内では光と音でアート体験が楽しめます。２号車と３号車には、食堂車をモチーフにバー