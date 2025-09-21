前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人4選手が所属するスコットランドの強豪セルティック。27歳の日本代表FW前田は、昨シーズン公式戦33ゴールと大活躍を見せ、リーグ4連覇に大きく貢献した。この夏にはステップアップ移籍を希望していた前田だが、セルティック側が放出を拒んだために残留することになった。そのセルティックは、今夏の移籍市場でアントワープからミシェル＝アンジェ・バリクウィシャを獲得。24歳の彼は、