きょうは、北海道や東北の日本海側から山陰にかけて雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。その他の地域は概ね晴れる見込みです。あすは、北海道から九州北部にかけて秋の移動性高気圧に覆われ、広く晴れるでしょう。九州南部は午前中を中心に雨が降りやすい天気となりそうです。南西諸島はあすにかけて概ね晴れますが、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。きょうとあすの予想最高気温は、北海道では平年より低くなる見込