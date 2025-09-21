◆ノルディックスキー・ジャンプグランプリ（２０日、イタリア・バルディフィエメ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪のテスト大会を兼ねた個人第８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４３メートル）が行われ、男子は２２年北京五輪ノーマルヒル（ＮＨ）の金メダリストの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、合計２８０・２点で今季、初優勝を飾った。１回目に１３６・５メートルで首位につけると２回目も１３７メートルの大ジャンプ。２回とも