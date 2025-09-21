20日午後7時ごろ、埼玉県さいたま市でワゴン車が中学3年の女子生徒と衝突する事故がありました。女子生徒は死亡が確認されました。警察によりますと、20日午後7時すぎ、さいたま市の交差点で、右折しようとしたワゴン車が道路を渡ろうとした中学3年生の宮原日菜子さん（15）に衝突する事故がありました。宮原さんは、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。この事故で、ワゴン車を運転していた自