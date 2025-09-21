走り切る体幹も鍛える秋の運動会シーズンだ。徒競走やリレーで活躍したいと思う子どもも多いだろう。かけっこのコーチに、速く走るポイントと家庭での練習方法を教わった。（野口季瑛）記録一気に伸びる東京都内の公園で８月下旬、子ども向けのスポーツ教室「スポーツマジック」によるかけっこのレッスンが行われていた。参加した小学２年の男児（８）は、昨年の運動会で１位になれなかったために参加した。フォームを改善した