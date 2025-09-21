地元テレビ局「ＡＢＣ１０」の建物に撃ち込まれた銃弾の痕/KCRA（ＣＮＮ）米カリフォルニア州サクラメントの地元テレビ局で、ＡＢＣテレビ系列局のＫＸＴＶ（ＡＢＣ１０）の建物に銃弾が撃ち込まれる事件があり、警察は容疑者の男を逮捕した。サクラメント警察によると、事件は１９日午後１時３０分ごろに発生。警察は走行中の車から発砲されたとみている。建物内には社員がいたが、全員が無事だった。ＫＸＴＶはＣＮＮの提携局で