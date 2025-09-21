石川県能登地方で19人が犠牲となった記録的豪雨からきょうで1年、被災地では黙とうが捧げられました。石川県能登地方では去年9月21日、線状降水帯による大雨で28の川が氾濫し、関連死3人を含む19人が死亡しました。当時中学3年だった孫の翼音さんを亡くした喜三誠志さんは、けさ、自宅があった場所に花を手向けました。翼音さんの祖父喜三誠志さん「去年のきょうはまだここで生きていたと思っていますので。もう少し一緒にいたか