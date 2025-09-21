気象庁は午前3時すぎ、北海道の釧路地方と十勝地方に「線状降水帯」が発生したと発表しました。北海道での発表は初めてです。気象庁は、午前3時10分に北海道の釧路地方と十勝地方に「線状降水帯」が発生したと発表しました。東部の白糠町では、午前10時すぎまでの24時間で観測史上最大となる173.5ミリの雨を記録。居間まで水が入り込んだ住宅もありました。避難した人「ここから突き当たりの道路のところが一番低い。どんどん水位