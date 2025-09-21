JA共済は19日、熊本県警察本部に歩行者用の反射ステッカー2万5000個を贈りました。これは21日に始まった秋の全国交通安全運動などで配られます。 県警によると、去年までの5年間、県内で夜間歩行中に交通事故で死亡した人は53人で、このうち52人は反射材を身に着けていませんでした。