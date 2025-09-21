米俳優レオナルド・ディカプリオ（50）が、巨匠マーティン・スコセッシ監督（82）と再タッグを組み、ピーター・キャメロン氏の超自然ホラー小説「What Happens At Night」を映画化することが分かった。2人がタッグを組むのは、アカデミー賞にノミネートされた2023年公開の映画「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」以来7作品目となる。報道によると、女優ジェニファー・ローレンスもキャストに名を連ねており、コメディー映画「