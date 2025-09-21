意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【山口県の方言】「ふ」の意味は？「ふ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、山口県の方言で、「ふが悪い」と言うように使いますよ。いったい、「ふ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「運」でした！「ふ」とは、山口県で「運」という意味で使われている言葉で