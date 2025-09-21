◇ア・リーグオリオールズ1―6ヤンキース（2025年9月20日ボルティモア）オリオールズの菅野智之投手（35）が20日（日本時間21日）、本拠でのヤンキース戦に先発登板。初回にジャンカルロ・スタントン外野手（35）に3ランを浴びるなど、メジャー自己最短タイとなる3回6安打4失点で降板し、今季9敗目（10勝）を喫した。これが今季最後の登板となる見込みだが、昨オフに1年契約でオリオールズ入りした右腕は、来季もメジャー