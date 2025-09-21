北海道で初となる「線状降水帯」が21日未明、釧路や十勝地方で発生しました。道東を中心に激しい雨に見舞われ、住宅街が冠水するなどの被害が出ています。川の周辺は水があふれ、住宅にも迫っています。道東の白糠町によりますと、和天別川が氾濫した可能性があるということです。21日午前3時すぎ、道内で初となる「線状降水帯」が、釧路地方や十勝地方で発生しました。非常に強い雨が降り続いた影響で、釧路市音別町の住宅街でも