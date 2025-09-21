石川県で発生した奥能登豪雨から21日で1年。被災地では、遺族らが黙とうをささげて冥福を祈りました。被災地は、犠牲者を悼む祈りに包まれました。去年9月の奥能登豪雨では、土砂災害などで16人の命が奪われ、災害関連死も含め19人が犠牲となりました。21日朝は、輪島市の中学3年生・喜三翼音さんを失った祖父の誠志さんが現地で花を手向けました。喜三翼音さんの祖父・誠志さん「きょうはまだここで生きていたと思ってますんで、