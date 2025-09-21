ＴＢＳの良原安美アナウンサーが２１日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。次週２８日の放送をもって番組を卒業すると発表した。番組終盤、爆笑問題の田中裕二から「あみーごから大事なお話があります」と話を振られると、良原アナは「実はサンジャポを卒業します」と報告。「来週２８日をもって卒業となります。最後まで全力で務めますので、来週も宜しくお願いします」と話した。太田光が「我々の何がいけなかったの