「ドジャース−ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャース・マンシーが三回、投球を右ひざ下付近に受け、怒りをあらわにした。ジャイアンツの先発・〓緂威のフルカウントからの６球目、１３８キロのスライダーが内角に引っかかり、前に倒れ込むように避けようとしたマンシーの右ひざ下付近を直撃。マンシーやバットを地面にたたきつけて怒り、首を振りながら何かをつぶやいた。場内は大ブーイングに包まれた。