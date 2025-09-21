ベースメイクの仕上がりを格上げする新アイテム、粧美堂の「クッションファンデブラシ」が2025年9月16日（火）に発売されました。適度な厚みのある筆がスパチュラのようにファンデーションを薄く均一に伸ばし、自然で今っぽい仕上がりを叶えます。クッションファンデだけでなく、リキッドファンデにも対応。持ち運びしやすいサイズ感とEVAケース付きで、外出先でも美しい肌をキープできます♡ 均一