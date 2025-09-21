元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。旅行の際、いつも出発する時点で「早く帰りたい」と思っていることを告白した。この日の田中は、親交があるゲストの音楽ユニット、ホフディランのボーカル兼キーボード小宮山雄飛（52）とトークした。旅行の話題になった際、田中は「私、（旅行に）行く時すごく憂鬱。“なんで旅行