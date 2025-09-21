今どきの10代はどのような将来を思い描いているのでしょうか。中学・高校生に将来の夢を尋ねたところ、中学生は男子が「好きなことを仕事にする」、女子は「趣味を充実させて生きる」でした。また、高校生は男女とも「安定した毎日を送る」を望む人が多いようです。【写真】高校生が将来就きたい職業は？この調査はソニー生命保険株式会社によって2025年6月にインターネット上で、全国の中高校生1000人（中学生200人、高校生800人