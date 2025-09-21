中国国家エネルギー局が18日に発表した情報によると、中国の8月末現在の電気自動車（EV）充電インフラ（充電ガン）の総数は前年同期比53．5％増の1734万8000に達した。新華社が伝えた。そのうち公共充電施設（充電ガン）は同37．8％増の431万6000。公共充電ポール定格総出力は1億9600万kWで、平均出力は約45．48kW。個人用充電施設（充電ガン）は同59．6％増の1303万2000で、個人用充電施設申請電力消費容量は1億1500万kVAに達した