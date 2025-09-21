All Aboutでは、読者のリアルな投資体験や疑問を取り上げ、専門家が分かりやすくアドバイスするコーナーをお届けしています。実際の投資家が資産形成にどのように取り組んでいるのかを紹介し、その考え方や悩みを専門家の視点でひも解いていきます。あなたの投資に、新しいヒントを見つけてみませんか？今回は、関西在住の「ちろ」さん（51歳）。自営業を営みながら、夫（50歳）と共に暮らし、インフレ対策と将来の旅行資金づくり