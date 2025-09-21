今夏にアーセナルとの契約を解除した冨安健洋は、無所属の状態が続いている。怪我の問題はあるものの、移籍市場での評価は高く、ドイツの有名サイト『Transfermarkt』では、フリー選手の市場価値が世界トップにランキングされている。とりわけかつてプレーしたイタリアでは人気で、フリーの選手とは随時契約できるため、ミランやラツィオなどからの関心が取り沙汰されている。イタリアメディア『AGI』は９月18日、ヨーロッ