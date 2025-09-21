［J１第30節］川崎 ０−１ FC東京／９月20日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎がホーム・等々力にFC東京を迎えた多摩川クラシコ。優勝戦線生き残りへ勝ち続けるしかなかった川崎だが、23分に遠藤渓太に奪われた１点が最後までのしかかり、リーグ４連勝とはならずに痛い敗戦を喫した。「全選手が100パーセント（のコンディション）でできるという状態ではないことも含め」（長谷部茂利監督）川崎は、従来の４−２−３−