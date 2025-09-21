核開発をめぐるイランへの制裁が今月末にも発動される可能性が高まっていますが、イランはその場合、IAEA（＝国際原子力機関）への協力を打ち切ると警告しました。イランは2015年、核開発の制限と引き換えに、それまで科されていた制裁を解除することで欧米各国と合意しました。しかし、イギリスやフランスなどは先月イランがこの合意に違反して核開発を進めたとして制裁の復活を求め、今月末にも再び制裁が発動する可能性が高まっ