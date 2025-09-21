●“俳優として一番にやるべきこと”を実感した転機を明かす 2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛と共にW主演を務める上坂樹里にインタビュー。朝ドラ主演に決定した心境や意気込みを聞くとともに、2021年の俳優デビューからの歩みについて話を聞いた。上坂樹里撮影:蔦野裕『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチ