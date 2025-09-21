お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が２１日放送され、アシスタントを務めてきた同局・良原安美アナウンサーが番組卒業を発表した。この日の番組最後で田中が「良原アナが番組卒業ということで」と話しかけると「そうなんです。来週９月２８日をもって卒業となります。最後まで全力で務めますので、よろしくお願いします」と頭を下げた良原アナ。