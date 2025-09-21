【モデルプレス＝2025/09/21】TBSの良原安美アナウンサーが21日、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。同番組から卒業することを発表した。【写真】TBS美人アナ、美脚際立つ膝上ミニスカ姿◆良原安美アナ「サンジャポ」卒業へ良原アナは、番組終盤に「『サンジャポ』を卒業します」と発表。「来週9月28日をもって卒業となります。最後まで全力で務めますので、来週もよろしくお願いいたします」と呼びかけた。M