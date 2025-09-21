山形県酒田市の県道で先月、横断歩道を渡っていた女子中学生が軽乗用車にはねられ意識不明の重体となっている事故で、山形地方検察庁は運転手の62歳の男を過失運転致傷の罪で起訴しました。過失運転致傷の罪で起訴されたのは、酒田市東泉町4丁目の無職・佐藤幸史容疑者（62）です。佐藤被告は先月28日午後3時前、酒田市亀ヶ崎3丁目の県道で、横断歩道を渡っていた近くの中学校に通う3年の女子生徒を軽乗用車ではねてけがをさせたと