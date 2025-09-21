昨年9月の豪雨災害の発生から1年となり、石川県輪島市久手川町で黙とうする馳浩知事（左端）ら＝21日午前9時45分能登半島地震の被災地で災害関連死を含め19人が犠牲になった昨年9月の記録的豪雨は21日、発生から1年となった。石川県輪島、珠洲両市と能登町には献花台が設置され、住民が花を手向け犠牲者を追悼。黙とうする姿も見られた。馳浩知事は輪島市を訪れ、「復旧、復興が進むよう関係機関と連携して取り組んでいきたい」