8月23日に成績不振で出場選手登録を抹消されたDeNA、トレバー・バウアー投手が、藤浪晋太郎投手とともに4年連続で進出したクライマックス（CS）シリーズの「強力戦力」に大前進した。サイ・ヤング賞右腕はこの日までに、2軍練習施設「DOCK」で打者と実戦形式で対戦する「ライブBP」を終了している。8月21日広島戦で6回1/3を5失点の内容で10敗目（4勝）を喫したあとは、モチベーションが上がらず同施設でのブルペン投球のみを