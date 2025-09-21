©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 六甲山牧場に行ってきました。 暑いのか眠いのか。。 うとうと顔の羊さんがたまらなく可愛い♡ 動物が大好きなわたしにとって幸せすぎる休日でした。 新貝まゆ