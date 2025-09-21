21日午前11時32分ごろ、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県中部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の松本市と筑北村です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県松本市筑北村■震度1□長野県上田市安曇野市青木村生坂村