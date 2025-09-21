阪神の茨木秀俊投手と豊田寛外野手が１軍に合流する見込みであることが２１日、分かった。茨木は今季、上半身のコンディショニング不良により、開幕は出遅れたが、７月に復帰。ウエスタンで５先発し、防御率は４・６２だった。豊田は９月１０日の登録抹消後、５試合に出場し、打率・２１４の成績を残していた。またこの日、ＳＧＬで行われている２軍残留練習に楠本と椎葉が合流。抹消の見込みとなる。