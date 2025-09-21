2021年秋、小走りした時に感じた足の違和感から始まった青木渉さんの闘病。20歳のときにALSで父を亡くしていた彼は、自らの症状に「もしかして」と不安を抱えながら、2022年に家族性ALSと診断されます。2023年、アメリカで承認された新薬「トフェルセン」という希望が見えるも、日本では未承認という壁が。現在は莫大な治療費のため募金活動を行いながら、YouTubeで「ドラッグラグ」の問題を発信する彼の姿をご紹介します。 ※本