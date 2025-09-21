最近、「潰瘍性大腸炎」という病気を耳にすることが増えてきました。この病気は、適切な治療を続ければ普段どおりの生活を送ることも可能ですが、放置すればさまざまなリスクが伴います。そこで、潰瘍性大腸炎の初期症状から検査・治療、日常生活で気を付けたいポイントなどについて、医師の河口貴昭先生（河口内科眼科クリニック）に解説してもらいました。 監修医師：河口 貴昭（河口内科眼科クリニック） 2003年千葉大