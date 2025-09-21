（武田記者）「白糠町の和天別川です。かなり水位が上がっていまして、あちら氾濫してしまったのか、かなり水がたまっています」川の周辺は水があふれ、住宅にも迫っています。白糠町によると、和天別川が氾濫した可能性があるということです。21日午前3時すぎ、道内で初となる「線状降水帯」が釧路地方や十勝地方で発生しました。非常に強い雨が降り続いた影響で、釧路市音別町の住宅街では公園の遊具が水につかり、道路も冠水し