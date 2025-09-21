歌手ジャスティン・ビーバー（31）が、2026年4月に2週末にわたって米カリフォルニア州の砂漠で行われる全米最大規模の野外音楽フェス「コーチェラ」でヘッドライナーを務めることが分かった。2022年にラムゼイ・ハント症候群によって活動を休止していたビーバーは、今年7月に4年ぶりとなるアルバム「SWAG」をサプライズリリースし、音楽シーンへの復帰を果たした。ビーバーは過去にゲスト出演したことはあるものの、同フェスでヘッ