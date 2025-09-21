コールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した3人組テクノポップユニット、Perfumeが、20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。「つい最近まで知らなかったこと」を語った。Perfumeは3人の地元である広島県で結成し、中学3年生の春に上京。事務所の寮で暮らし始めたという。10代の子どもを東京に送り出した両親の反応について、あ〜ちゃん（36）は「当時は『よかったね！』みたいな。『頑張りんちゃい