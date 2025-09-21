¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü¡¼µð¿Í¡Ê21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë»Ä¤ê»î¹ç¤ò¡Ö7¡×¤Ë¿ô¤¨¡¢2°ÌDeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö1¡×¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¤¤µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢21Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤ä¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Î3Ï¢Åê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ê3Ï¢Åê¡Ë¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢