車いす利用者も海水浴を楽しんだ由比ガ浜海水浴場＝７月、鎌倉市由比ガ浜神奈川県鎌倉、藤沢両市は今夏に開設した海水浴場の海水浴客数を発表した。前年と比べ鎌倉市は５割増、藤沢市は２割増と大きく伸びた。今夏は台風の直撃もなく、晴天に恵まれたことから集計中の逗子市でも前年増となる見込み。コロナ禍が明けても猛暑などの影響で、海水浴場の客足が伸び悩んでいた湘南の海にもようやく“晴れ間”が見え始めた。鎌倉市内