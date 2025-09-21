コールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した3人組テクノポップユニット、Perfumeが、20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。メジャーデビュー20周年を迎えた心境を語った。Perfumeはこの日デビュー20周年を迎えた。のっち（36）は「一瞬のようでとっても長い20年でしたね」と感慨深げ。かしゆか（36）は「20代の頃は『26歳くらいで結婚しようね』って言っていたので。ここまでまさか36、7（歳）ま