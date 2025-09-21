女性3人組テクノポップユニット「Perfume」が21日、2026年より活動を休止することを発表した。【動画】ドラマ『ちはやふる−めぐり−』では主題歌を担当したPerfumeメジャーデビュー20周年となった21日、ホームページでは「Perfumeより」と題した記事を更新。その中で「私たちPerfumeの全ての活動の中心はLVEにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと