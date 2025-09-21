◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目と、３回先頭の２打席目は、先発右腕の台湾出身トウ緂威投手（２６）の前に２打席連続で三振を喫した。２―４とドジャースが２点を追う３回裏。２死一塁からトウは