中京テレビ放送は、科学実験番組「でんじろう先生のはぴエネ！」のYouTubeチャンネル登録者数が60万人を達成したことを記念し、公式LINEスタンプ第2弾の販売を開始しました。 でんじろう先生のはぴエネ！ 放送枠 ： 中京テレビ毎週土曜日 午前11時25分〜午前11時30分タイトル ： でんじろう先生のはぴエネ！出演 ： 米村でんじろう放送エリア ： 愛知・岐阜・三重制作協力 ： CTV MID ENJIN製作著作