２０日、２０２５世界製造業大会を見学する来場者。（合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥9月21日】中国安徽省合肥市で20日、「2025世界製造業大会」が開幕した。4日間の会期中、重要プロジェクトのマッチング、「第14次5カ年規画（2021〜25年）」における製造業の発展成果に関する展示、重点産業チェーン・サプライチェーン（供給網）の需給調整などが行われる。２０日、２０２５世界製造業大会で自動運転バスに試乗する来場