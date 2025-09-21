〈「待ち合わせした男子が『ごめん、やっぱ無理』と逃げちゃって…」両腕がなく、両足の指は計4本の“先天性四肢欠損症”女性（35）が「恋愛への苦手意識」を克服できたワケ〉から続く生まれつき両腕がなく、短い両足と計4本の指という“四肢欠損”で生まれた佐野有美さん（35）。2020年に念願の第一子を出産し、“四肢欠損ママ”として四肢欠損でも家事育児をこなせる姿を積極的に発信している。【画像】「基本的にすべて足で」