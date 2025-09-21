島根県安来市特産のドジョウから取った出汁（だし）を使ったクラフトビール「やすぎエール」が今月、市内で発売された。一風変わった組み合わせだが、ほのかに残る出汁の後味がかんきつ系のホップの香りを引き立たせているといい、お土産用などとして人気を集めている。（沢野有輝）やすぎエールは、ビールの原料である麦汁に、煮干しにしたドジョウから取った出汁や独自の割合で配合したホップを入れ、発酵させて造る。フルー