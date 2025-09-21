WRC・世界ラリー選手権の第11戦が南米チリで開催。トヨタがWRC最多勝利マニュファクチャラーになるなど話題豊富な大会だったが、19日にWRC公式Xが、3人のドライバーのジャンプシーンを見比べられる動画をポストし、注目を集めている。【映像】話題の“ど迫力”大ジャンプ3連発同シーンの舞台となったのは、競技最終日の最終パワーステージ『ビオビオ』のフィニッシュラインに設置されたジャンプスポットだ。このステージはいく