友人の結婚は、本来ならとてもおめでたいこと。しかしその相手がかつての不倫相手と聞いたら、心から祝福できますか？アプリ「ママリ」にも、不倫相手と結婚した友人を素直に祝えないとの投稿がありました。投稿者さんは友人の結婚はとても喜ばしいことと思う一方で、相手の家庭を壊して掴んだ幸せに複雑な気持ちを感じているそうです。これから友人とどう向き合っていけばよいのでしょうか。 不倫相手と結婚した友人を心から祝